© foto di Andrea Rosito

Tommaso D'Orazio, autore del gol che ha deciso Venezia-Cosenza, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Dedico il gol a mia moglie che è a casa. Aspettiamo un bimbo e non vediamo l'ora di conoscerlo. Lo dedico a lei per tutto quello che fa per me ogni giorno, è il mio regalo di Natale. Baez? Quando entra a gara in corso è sempre devastante e lo ha dimostrato anche oggi. Volevamo mantenere la porta imbattuta e questo non era un campo facile, ce la siamo giocata a viso aperto e alla fine abbiamo vinto. Giovedì abbiamo la Salernitana, giocheremo per vincere anche contro di loro. Il nostro obiettivo è la salvezza, ma ragioniamo domenica per domenica".