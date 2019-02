© foto di Giuseppe Scialla

In casa Cosenza chiuso il mercato si pensa ai rinnovi di contratto di diversi protagonisti degli ultimi anni: dal portiere Umberto Saracco fino al centrocampista Mirko Bruccini passando per ben tre difensori. Cosenzachannel.it ha fatto il punto sulle situazioni dei cinque. Per quanto riguarda il portiere, retrocesso a secondo alle spalle di Perina, è in scadenza, ma potrebbe restare in rossoblù essendo un calciatore bandiera anche piuttosto giovane visti i 25 anni. Bisognerà però capire se le ambizioni di essere titolare non si scontreranno contro le decisioni della società portando a un divorzio a fine anno. Per quanto riguarda la difesa i casi più spinosi sono quelli di Kastriot Dermaku e Riccardo Idda: il primo sarà difficile da trattenere in Calabria a prescindere dal rinnovo visto che la sua crescita lo proietta fra gli uomini mercato della prossima estate. Il club punta a prolungare comunque il rapporto per poi eventualmente monetizzare a luglio-agosto; per Idda invece dovrebbe arrivare il rinnovo e la permanenza al Cosenza visto che dopo un inizio in sordina si è conquistato un posto da titolare trovando anche due reti pensati come quelle contro Crotone ed Hellas Verona. Il terzo difensore in bilico è il neo arrivato Bittante che avrà sei mesi di tempo a disposizione per convincere la società a proporgli un rinnovo di contratto e la permanenza nel club calabrese. Infine il centrocampista Bruccini, elemento imprescindibile della mediana attuale, ma non più giovanissimo visti i 33 anni. Al momento è indispensabile per il tecnico Braglia che lo ha blindato quando sono arrivati spifferi di mercato, ma il futuro è tutto aperto con la società che sta valutando tutti gli aspetti prima di fare una mossa per il suo rinnovo.