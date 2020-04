Cosenza, deciso il dopo Pillon: fiducia in Occhiuzzi per andare alla caccia della salvezza

Il Cosenza dopo la risoluzione consensuale con Bepi Pillon e in attesa di sapere quando si tornerà in campo sembra aver deciso chi sarà il tecnico che guiderà la squadra fino al termine della stagione. Sarà Roberto Occhiuzzi, già vice di Braglia e Pillon, che in queste settimane sta tenendo unito il gruppo e gestendo una situazione anomala con gli allenamenti a distanza via video-chat. Quando, e se, si tornerà in campo sarà il giovane allenatore a guidare il club verso una difficile salvezza come riporta La Gazzetta dello Sport.