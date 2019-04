Cosenza, Dermaku: "Rinnovo? Situazione complicata. Sogniamo i play-off"

© foto di Andrea Rosito

Kastriot Dermaku, match winner della sfida tra Cosenza e Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio: "Salvezza raggiunta? Non so quanto abbiano fatto le altre, però diciamo che il nostro obiettivo era superare i quaranta punti e ci siamo riusciti a tre giornate dalla fine, penso che l'obiettivo sia raggiunto. È un gol importante, il primo personalmente in Serie B, sono contento. Sogno -? Non lo so, non ci penseremo come abbiamo fatto due mesi fa quando eravamo ad un passo dai play-off e abbiamo sbagliato un paio di partite, adesso giocheremo con più tranquillità, magari faremo risultato a Benevento, possiamo sognare. Una stagione così secondo me non ce l'aspettavamo, non è stata una partenza facile, poi abbiamo accumulato punti. Tanti giocatori provenienti dalla C in campo? Ci sono state partite in cui siamo stati anche dieci undicesimi, è un dato valorizza la Serie C, ci sono giovani come me che stanno facendo bene. Il rinnovo? Ne abbiamo parlato in settimana, la situazione è un po' complicata. Con altre società c'è stato qualche contatto ma niente di concreto, sono in scadenza, aspettiamo ancora un po'. La nazionale? Sapevo sarebbe stato difficile continuare, rientravano altri centrali, io aspetto la chiamata e se ci sarà volentieri. L'attaccante più difficile da marcare? Okereke all'andata mi ha messo in difficoltà ma era stata una partita differente, noi ci siamo sbilanciati e in velocità mette in difficoltà chiunque. Nessuno in particolare, non ho visto grande differenza rispetto alla Serie C".