© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cosenza si prepara a piazzare tre o quattro acquisti per cercare di risollevarsi dalla posizione in classifica attualmente occupata. Per la difesa l’obiettivo è Matteo Di Gennaro del Livorno, classe ‘94, mentre a centrocampo ballano due nomi: Lorenzo Crisetig, classe ‘93, attualmente svincolato e Mattia Maita, classe ‘93, del Catanzaro. Per quest’ultimo il club starebbe imbastendo uno scambio con Leandro Greco. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.