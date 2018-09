Cosenza, doppio Perez: Virtus Francavilla sconfitto in amichevole

Fonte: Ilcosenza.it

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Secondo test amichevole nel giro di 24 ore e seconda affermazione per il Cosenza di mister Braglia. Allo stadio ‘Fanuzzi’ di Brindisi i Lupi hanno avuto ragione della Virtus Francavilla, compagine che sarà impegnata nel prossimo campionato di Serie C.

LA CRONACA DEL MATCH

Prima occasione di rilievo del match al 18′: veloce contropiede condotto in tandem da Bearzotti e Baez con conclusione finale dell’attaccante uruguaiano che termina alta. Un minuto dopo Lupi in vantaggio con Leonardo Perez, autore di un pallonetto beffardo che scavalca Turrin. Il numero 9 rossoblù si ripete al 27′ ribadendo in rete una corta respinta dell’estremo difensore biancazzurro su una bordata di Bearzotti dal limite dell’area. In apertura di ripresa sugli scudi il portiere dei Lupi Michele Cerofolini, bravo ad opporsi con una parata plastica alla puntata di Partipilo. Al minuto 53 Anastasio va vicino all’eurogol scheggiando la traversa direttamente da corner. Cinque minuti più tardi Perez e Sirri sono protagonisti di un parapiglia, il direttore di gara fatica a calmare gli animi in campo e opta per la doppia espulsione spedendo entrambi negli spogliatoi. Il caldo e la stanchezza si fanno sentire e il ritmo inevitabilmente cala. Nelle battute finali però c’è ancora il tempo per assistere ad un’ottima incursione di Anastasio nell’area avversaria, conclusa con un destro a giro che si spegne di poco sul fondo. Il triplice fischio finale, arrivato dopo 3 minuti di recupero, certifica la vittoria finale del Cosenza per due reti a zero.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Turrin; Cason, Marino, Sirri; Albertini, Folorunsho, Vrdoljak (26′ st Monaco), Caporale (22′ st Pastore); Partipilo; Sparacello (19′ st Mastropietro), Sarao (26′ st Anastasi). A disp.: De Luca, Pino, Arfaoui, Lugo Martinez, Petruccetti, Rizzo, Silic. All. Zavettieri

COSENZA (3-5-2): Cerofolini; Idda, Pascali (1′ st Legittimo, 40′ st D’Orazio), Tiritiello; Bearzotti, Verna, Schetino (19′ st Bruccini), Varone, Anastasio; Perez, Baez (1′ st Baclet). A disp.: Saracco. All. Braglia

MARCATORI: 19′ e 27′ Perez

ESPULSI: Perez (C), Sirri (VF)