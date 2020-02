vedi letture

Cosenza, due importanti recuperi per Pillon: tornano in gruppo Legittimo e Riviere

Dopo la batosta interna contro il Frosinone, che non ha dato seguito alla preziosa vittoria sul Livorno, in casa Cosenza si è ripresa la preparazione, anche se è ancora in forse il match contro il Venezia, che comunque difficilmente sarà disputato. A ogni modo, in campo sabato o no, per mister Pillon, come riferisce il sito tifocosenza.it, arrivano due belle notizie: i nuovi esami strumentali ai quali sono stati sottoposti il difensore Matteo Legittimo e l'attaccante Emmanuel Rivière hanno dato un positivo responso, e ai due è stato dato l'ok per aggregarsi al resto del gruppo.