Cosenza, Falcone è già un affare. E una plusvalenza da mezzo milione

Il Cosenza ci ha visto giusto nell’ultimo mercato a puntare su Wladimiro Falcone. Non solo dal punto di vista tecnico, col portiere che è stato protagonista con due rigori parati in pochi giorni in campionato, ma anche da quello economico. Il club calabrese infatti, come riporta Cosenzachannel.it, potranno riscattare, e con tutta probabilità lo faranno, il cartellino del giocatore versando appena 50mila euro alla Sampdoria proprietaria del cartellino che qualora volesse riportarlo in Ligura dovrebbe far valere la clausola di controriscatto da 550mila euro fissata al momento del prestito. Mal che vada quindi per il Cosenza in estate ci sarà una plusvalenza da mezzo milione.