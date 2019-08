Cosenza, Firenze al 90': "Con Ventura c'è solo da stare zitti ed imparare"

Marco Firenze, centrocampista della Salernitana, è intervenuto al termine del match vinto contro il Cosenza (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Domenica scorsa sono stato sfortunato, oggi sono felice perché il gol ha permesso alla squadra di vincere. Siamo all'inizio, dobbiamo continuare a lavorare tanto".

Cosa cambia con Ventura?

"Ha una grande personalità, non devo dire niente su di lui. Sono venuto a Salerno per lui, c'è solo da stare zitti ed imparare".

Che sensazioni ha?

"È una piazza scottata dallo scorso anno, noi vogliamo dargli grande gioie. Vogliamo riportare tanta gente all'Arechi, i tifosi se lo meriano. Noi entriamo in campo per vincere non c'è nulla di scontato. Abbiamo preparato bene le due partite".

Hai un obiettivo di gol?

"Sicuramente qualcuno in più, non mi do un limite. Voglio giocare per i miei compagni. Quello che riuscirò a fare sarà tutto di guadagnato. Non vedo l'ora di fare gol all'Arechi e vedere venir giù la curva".