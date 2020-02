vedi letture

Cosenza-Frosinone dopo i primi 45': Dionisi e Novakovich portano avanti i ciociari

Si è alzato il sipario sulla 25^ giornata del campionato di B, che ha preso questa sera il via allo stadio "San Vito-Marulla".

In campo Cosenza e Frosinone, con i ciociari avanti per due reti a zero. Sblocca il match Dionisi, che in prossimità del quarto d'ora, interviene con un tocco sottoporta su un cross basso di Novakovich, che sei minuti dopo trova il raddoppio: destro di prima intenzione dal centro dell'area dritto nell'angolino alla sinistra di Perini, che nulla può.

Di seguito il programma completo della venticinquesima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziale)

Cosenza-Frosinone 0-2 (14' Dionisi, 20' Novakovich)

SABATO 22 FEBBRAIO

Ascoli-Cremonese

Cittadella-Juve Stabia

Entella-Benevento

Trapani-Spezia

Pisa-Venezia

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Pordenone-Chievo Verona

Salernitana-Livorno

Crotone-Pescara

LUNEDI' 24 FEBBRAIO

Perugia-Empoli