Cosenza-Frosinone, il finale: ciociari corsari. Decidono la gara Dionisi e Novakovich

Si è alzato il sipario sulla 25^ giornata del campionato di B, che ha preso questa sera il via allo stadio "San Vito-Marulla".

Da poco si è concluso il match tra Cosenza e Frosinone, con i ciociari che hanno portato a casa l'intera posta in palio battendo 0-2 a domicilio i lupi calabresi. Succede tutto nel primo tempo: prima Dionisi con un tocco sottoporta e poi Novakovich con un destro di prima intenzione nell'angolino alla sinistra di Perini, piegano la formazione di Pillon, ancora terzultima. Secondo posto in solitaria, almeno fino a quando non scenderà in campo lo Spezia, per i laziali.

Di seguito il programma completo della venticinquesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

Cosenza-Frosinone 0-2 (14' Dionisi, 20' Novakovich)

SABATO 22 FEBBRAIO

Ascoli-Cremonese

Cittadella-Juve Stabia

Entella-Benevento

Trapani-Spezia

Pisa-Venezia

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Pordenone-Chievo Verona

Salernitana-Livorno

Crotone-Pescara

LUNEDI' 24 FEBBRAIO

Perugia-Empoli