© foto di Andrea Rosito

Luca Garritano, calciatore del Cosenza, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo del match con il Venezia, terminato 0-0: "Tutta la squadra ha fatto un ottimo primo tempo, ma è mancata la cosa più importante: sbloccare il risultato. Ci proveremo nella ripresa, ma dobbiamo stare attenti perché il Venezia è molto attrezzato e può farci male. Queste sono partite maschie, non importa come ma bisogna sbloccarla in qualche modo".