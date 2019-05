Luca Garritano

© foto di Andrea Rosito

All'intervallo della gara tra Salernitana e Cosenza, che vede i silani in vantaggio per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn Luca Garritano, autore del gol che sta decidendo la gara: "E' giusto onorare il campionato fino alla fine, poi non è una partita come tutte le altre, è come se fosse un derby. Partita molto sentita dai cosentini, me in primis, sono venuti in tanti oggi a Salerno. Non si regala niente a nessuno".