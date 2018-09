© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da casa Cosenza arrivano le parole di uno dei colpi estivi del neo promosso club calabrese: Luca Garritano. Ecco quanto evidenziato da QuiCosenza.it: "Sono cosentino e tifoso del Cosenza. Vestire la maglia rossoblu per me è un emozione ed un onore, una maglia che è stata mia fin quando ero bambino. Il mio arrivo a Cosenza? Ho seguito la cavalcata play-off ed ero presente al Marulla nella semifinale con il Südtirol. Un ‘emozione fortissima, soprattutto sentire il calore dei 20.000 tifosi. Poi, vinta la finale con il Cosenza in serie B, sono stato contattato e con i miei procuratori abbiamo concluso tutto velocemente. Quasi non mi sembrava vero. Siamo un bel gruppo, sarà la nostra forza e permetterà ai singoli di esprimersi al massimo. In questa squadra ognuno si deve sentire importanti e fare la sua parte perché la Serie B è un campionato lungo e duro e ogni partita sarà difficile. Ma noi siamo pronti a dare il massimo. Il Cittadella? La voglia di tornare in campo è tantissima. Sabato affrontiamo una squadra attrezzata ed organizzata, che si trova in testa alla classifica. Dobbiamo essere bravi a limitarli in tutti i modi per uscire indetti dal Tombolato”.