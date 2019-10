Cosenza, Greco: "Al netto di alti e bassi, stiamo lavorando molto bene"

© foto di Andrea Rosito

E’ uno dei volti nuovi del centrocampo del Cosenza e, dopo la seconda presenza in maglia rossoblù, Leandro Greco ha parlato ai microfoni ufficiali del sito del club: "E' stato un mese intenso, mi sono tuffato subito in questa nuova realtà dove mi sono integrato bene anche grazie ai compagni, splendidi, al mister e allo staff. Al Sud poi ci sono piazze che vivono di calcio, per chi fa il nostro lavoro è bello sentire il calore del pubblico, e quello che respira la piazza durante la settimana: i risultati arrivano attraverso le prestazioni, e qualche fischio durante l'ultima gara poteva starci, anche se ci lavoriamo duro, oltre gli alti e bassi che possono normalmente starci in un gruppo nuovo che si sta conoscendo. E' chiaro che c'è rammarico per alcune gare, ma anche questo fa parte del processo di crescita: stiamo lavorando bene, e già da sabato vogliamo fare risultato".

Proprio sul match contro il Venezia: "Per prima cosa dobbiamo trascinare il pubblico con atteggiamento e prestazioni, questo potrà essere determinante"