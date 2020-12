Cosenza, Guarascio: "A gennaio interverremo soprattutto per rafforzare l'attacco"

Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, è intervenuto a Tg Ten per parlare del mercato di gennaio che attende il club calabrese: "Interverremo soprattutto sull'attacco - ha dichiarato il numero uno dei Lupi -: sono i gol a fare la differenza anche se esprimi il miglior gioco al mondo".

Poi ha fatto un bilancio del 2020 che sta per chiudersi: "E' stato un anno positivo per il Cosenza. In mezzo alle tante difficoltà per la pandemia, siamo riusciti a chiudere bene la stagione passata. Adesso però l'assenza dei tifosi inizia a farsi sentire in maniera importante"