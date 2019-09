Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio intervistato da Seriebnews.com ha risposto alle accuse del collega del Pescara Daniele Sebastiani, che in merito agli infortuni subiti da Tumminello e Palmiero aveva detto: “Il campo di Cosenza non ha aiutato e secondo me ha condizionato tanto”.

“Quella di prendersela con il terreno di gioco del nostro campo è diventata una moda. Una volta lo facevano i calciatori oggi invece allenatori e presidenti. Il nostro terreno di gioco è in buone condizioni e lavoriamo per mantenerlo tale. - continua Guarascio - Addossare la responsabilità ad altri per infortuni che avvengono in qualsiasi campo mi sembra stucchevole e inopportuno”.