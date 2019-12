© foto di Andrea Rosito

Non è un momento felice per il Cosenza, che dopo il ko contro il Pordenone si trova a sole tre lunghezze dall'ultimo posto in classifica, con anche la possibilità di essere agganciato o addirittura superato dal Trapani qualora i siciliani facessero punti stasera contro il Pisa, nel match che chiuderà la 16^ giornata.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, al netto di voci imminenti che vogliono Serse Cosmi sulla panchina rossoblù, il presidente Eugenio Guarascio ha confermato la fiducia a mister Piero Braglia, che non sembrerebbe quindi in discussione.