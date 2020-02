vedi letture

Cosenza, Guarascio: "Impegno massimo per conservare il patrimonio che è la Serie B”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Giuseppe Pillon, è intervenuto il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio: “Innanzitutto ringrazio mister Braglia per il lavoro svolto qui a Cosenza. Purtroppo le dinamiche del calcio a volte portano a prendere delle decisioni sofferte. Insieme al direttore Trinchera abbiamo fatto le nostre valutazioni, che ci hanno portato ad individuare il profilo di mister Pillon. Lo ringrazio per aver accettato la nostra proposta, è un allenatore che ha un grande curriculum e crede fortemente nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Non sarà sicuramente un’impresa facile per lui, vista la classifica. Da oggi bisogna cambiare pagina, affidiamoci alla carica e alla professionalità del nuovo tecnico. Tutte le componenti che ruotano attorno al Cosenza Calcio devono impegnarsi per conservare questo grande patrimonio che è la Serie B”.