Cosenza, Guarascio: "Ok alla ripresa. Ma dobbiamo attendere tempi migliori"

vedi letture

Ospite dei microfoni del Tg3 Calabria Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, ha ribadito la sua posizione in merito all’eventuale ripresa del campionato di Serie B: “La FIGC spinge per giocare e noi siamo pronti e disponibili. Al momento, però, il protocollo del Governo non è ancora adeguato. Mancano dieci partite, sei delle quali dobbiamo giocarle in casa. Per questo ci piacerebbe giocarci nel nostre carte in campo. Perdite economiche? Ci sono e sono di rilievo, i problemi sono seri. A questo però occorre anteporre la salute di tutte le persone, sia di chi scende in campo che degli spettatori. Per questo motivo credo che si debba attendere tempi migliori per scendere nuovamente in campo".