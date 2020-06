Cosenza, Guarascio si congratula con la Reggina: "Una bella notizia per Reggio e la Calabria"

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio attraverso una nota sul sito ufficiale del club si è congratulato con la Reggina per la promozione in Serie B decisa ieri dal Consiglio Federale dopo lo stop della Serie C: "Mi congratulo con la Reggina per la raggiunta promozione in serie B. Una bella notizia per la città di Reggio Calabria e per tutta la Calabria. A nome della società del Cosenza Calcio, esprimo i migliori auguri di buon lavoro al presidente amaranto Luca Gallo, all’allenatore Mimmo Toscano, alla tifoseria e al sindaco della città metropolitana, Giuseppe Falcomatà. Il traguardo della serie B è senza dubbio un obiettivo importante perché riporta un’altra squadra della nostra regione alla ribalta del calcio italiano. Da calabresi e da sportivi non possiamo che gioire per questo risultato”.