Cosenza, Guarascio sul mercato: "Rosa importante. Salvezza possibile"

© foto di Giuseppe Scialla

Conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti del Cosenza questa mattina presso la sala stampa “Bergamini”. A prendere la parola in apertura è stato il presidente Eugenio Guarascio: “I nuovi arrivi hanno già dato il loro apporto. Invito tutti a non guardare la classifica e a sostenere la squadra, perché l’obiettivo che ci siamo prefissati è ancora ampiamente raggiungibile. Mettiamo da parte per un attimo le polemiche, che ci stanno e sono legittime, e ricordiamoci da dove siamo venuti. La linea societaria non cambierà, l’obiettivo è comune e prevede di mantenere questo grande patrimonio che è la Serie B. E’ importante che tutte le componenti che ruotano intorno all’ambiente rossoblù remino dalla stessa parte, evitando polemiche sterili. Confido che si cambi registro e che tutti insieme riusciamo a raggiungere la salvezza. Le prossime sedici partite saranno tutte delle finali, rimaniamo compatti e affrontiamole con determinazione. Rispetto all’anno scorso il Cosenza si è sensibilmente rinforzato, il mister a mio avviso ha ora a disposizione una rosa importante. La società non ha fatto nulla per indebolire l’organico, anzi. Da quando sono qui c’è una piccola parte della tifoseria alla quale sono stato sempre inviso ma io sto facendo la mia parte. Preferisco i fatti alle parole. Non posso smentire ogni singola voce che esce dagli organi di stampa. Il Cosenza è una società importante e operiamo con grande puntualità. Dobbiamo superare questo momento difficile ma possiamo farlo solo stando vicini alla squadra. Se una frangia della tifoseria vuole contestare che se la prenda con il sottoscritto lasciando fuori le altre componenti del club, vale a dire staff tecnico e organico. Voglio che sappiate che l’unica società di serie B che ha investito in maniera massiccia per migliorare terreno di gioco e stadio è il Cosenza. Per me tra l’altro è motivo di orgoglio avere una tifoseria passionale come la nostra. Analizzando i numeri il Cosenza è probabilmente la squadra più seguita in trasferta. Il direttore generale Petrone non si è inserito nei nostri meccanismi e quindi abbiamo deciso di interrompere il rapporto di collaborazione. Sono cose che possono capitare. Stiamo investendo molto anche nel Settore Giovanile".