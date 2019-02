Cosenza, Guarascio: "Tutti uniti per la salvezza. Marulla sia fortino"

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio attraverso il sito ufficiale del club ha caricato la squadra in vista delle prossime gare spronando tutto l'ambiente a lottare unito per la salvezza e sopratutto a far diventare lo stadio Marulla un vero e proprio fortino in cui costruire la propria salvezza: “Il passo falso di Livorno non ci deve fare arretrare di un millimetro da quello che era ed è il nostro obiettivo: lottare per conservare la B, restare in posizione utile nella corsa salvezza, stare uniti e compatti senza esaltarsi per una vittoria e senza sconfortarsi per una sconfitta. Domenica è già arrivata praticamente e lo scontro con la Cremonese è decisivo, così come lo saranno le altre due gare in rapida successione. Abbiamo più che mai bisogno del sostegno dei nostri meravigliosi tifosi, loro sì che non si abbattono mai, perché la nostra salvezza passa dal Marulla: diciamolo chiaramente che il Marulla deve essere il nostro fortino. Qui dobbiamo conquistare i punti salvezza e la cornice di pubblico deve essere adeguata e forte. Al resto devono pensare i ragazzi. E lo faranno con la stessa grinta e determinazione mostrate contro il Cittadella. Ne sono certo. Tutti allo stadio domenica e ora più che mai forza lupi!”