Cosenza, Hristov: "Rinnovo? Se mi chiamano non ci penserei due volte"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista su Cosenzachannel.it al difensore Andrea Hristov che racconta i suoi primi mesi in Italia e i sogni per il futuro: “Sono animato da grandi ambizioni e consapevole che questo è solo il primo step della mia carriera, vedremo a fine stagione ciò che succederà. Cosenza è stata la migliore opportunità per esprimermi e farmi conoscere fuori dalla Bulgaria, mi trovo bene qui e milito in una squadra importante di Serie B. Qui si gioca un calcio molto veloce, non c’è tempo per fermarsi e ragionare, bisogna fare tutto celermente, mentre in Bulgaria tutto è meno complicato specialmente quando una grande affronta una squadra di rango inferiore. - continua Hristov – Per la salvezza manca ancora qualche punto e al momento dobbiamo pensare a vincere contro il Padova. Poi magari le vinciamo tutte da qui alla fine e ci ritroveremo a parlare di altro. Futuro? Decideranno Trinchera e il presidente, ma se il direttore mi chiamasse adesso chiedendomi di recarmi al Marulla per firmare, non ci penserei due volte”.