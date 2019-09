Cosenza, i voti al mercato: Lazaar e Machach i colpi. Manca una punta

Un mercato non del tutto soddisfacente sia per le idee un po' confuse su come strutturare la mediana (a tre con un regista classico o a due con due calciatori muscolari) un po' per il mancato arrivo di un centravanti che possa giocarsi la maglia con Litteri. In coda sono arrivati gli acquisti di Lazaar e Machach che alzano il livello tecnico della squadra anche se resta da chiarire come vorrà giocare il tecnico Braglia per esaltare al meglio le caratteristiche dei suoi uomini.

Il colpo: Zinedine Machach è un calciatore di grande talento che però non ha ancora trovato la continuità giusta per mostrarlo appieno. Toccherà a Braglia e al Cosenza farlo rendere al meglio trovandogli la giusta posizione in campo e accompagnandone l’estro.

L’allenatore: Pietro Braglia è chiamato a replicare il miracolo della passata stagione e portare in salvo il club calabrese. L’esperienza non gli manca per conquistare l’obiettivo anche se la squadra

Acquisti: Moreo (svincolato), Trovato (Fiorentina), Sciaudone (Novara), Broh (Sassuolo), Monaco (Perugia), Kanouté (Pescara), Carretta (Cremonese), Pierini (Sassuolo), Bayslach (Fiorentina), Greco (svincolato), Machach (Napoli), Lazaar (Newcastle)

Cessioni: Dermaku (Parma), Varone (Reggiana), Tiritiello (Virtus Francavilla), Perez (Virtus Francavilla), Moreo (Monopoli) , Garritano (ChievoVerona), Tutino (Napoli), Embalo (Eupen), Mungo (Teramo), Maniero (Pescara), Palmiero (Napoli), Schetino (Fiorentina)

Voto: 5,5

Cosenza (4-2-3-1): Saracco; Corsi, Idda, MONACO, LAZAAR; GRECO, KANOUTE; CARRETTA, MACHACH, PIERINI; Litteri. Allenatore: Braglia (confermato)