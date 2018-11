Cosenza, Idda: "Braglia parte del gruppo, contenti che rimanga"

© foto di Giuseppe Scialla

Match winner del derby calabrese tra Crotone e Cosenza, Riccardo Idda è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sicuramente è stata una gara difficile, sapevamo che lo Scida fosse un campo complicato. Era un derby, ci servivano punti, siamo stati bravi a tenere il ritmo e a far girare palla sfruttando l'occasione giusta. L'abbiamo vinta mentalmente, venivamo da due settimane difficili, non era semplice. Questa vittoria è anche per il mister, anche lui fa parte del nostro gruppo e siamo contenti rimanga con noi. La dedica è per la mia ragazza".