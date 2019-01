© foto di Andrea Rosito

Riccardo Idda, autore del definitivo due a due tra Hellas e Cosenza, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari del Bentegodi: "È stata una partita difficile, siamo partiti così così nel primo tempo, ma siamo stati bravi a non mollare dopo il secondo gol. È un punto molto importante per la nostra classifica. Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, nel primo tempo ci aspettavano tanto, dopo il secondo si sono abbassati. Siamo stati bravi a tenere il pallino del gioco e a far girare la palla. È un altro gol bellissimo, farlo in questo stadio, uno stadio da Serie A, è importante soprattutto perché porta punti. La classifica non è male, noi ci crediamo. Dobbiamo continuare su questo target e secondo me ci possiamo salvare".