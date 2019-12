© foto di Andrea Rosito

Riccardo Idda, giocatore del Cosenza, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del lunch match Cosenza-Empoli. Il match è stato vinto dalla compagine calabrese per 1-0. “Più bel regalo non ci poteva essere – ha dichiarato il giocatore, che oggi compie 31 anni – E’ stato importante il successo per guadagnare punti. Ci serviva vincere davanti ai nostri tifosi per dare entusiasmo". Il giocatore ha parlato anche del gol non assegnato a Ricci nel secondo tempo, con la palla che era entrata in porta dopo aver colpito la traversa ma l'arbitro non ha assegnato la rete ai toscani. "Che sia gol o meno non lo so, dal campo non sembrava. Non ho ancora visto le immagini, però ci vuole il Var. Spero che venga inserito presto in Serie B perché così si tolgono i dubbi su queste azioni”.