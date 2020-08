Cosenza, il 26 agosto al via la nuova stagione: la squadra si raduna in città

Archiviata la stagione 2019-20, al termine del quale è arrivata la salvezza dopo la grande rincorsa targata Roberto Occhiuzzi dopo il lock down, il Cosenza ha iniziato a programmare la stagione ventura. Ancora pochi giorni, e i lupi rossoblù si ritroveranno in città: il 26 agosto, infatti, è previsto il raduno dei calciatori in organico, con il gruppo squadra che, per l’intera durata del ritiro, soggiornerà presso una struttura alberghiera dell’area urbana, sosterrà le rituali visite mediche e gli accertamenti previsti dal protocollo anti Covid 19. Successivamente, al via la preparazione atletica.