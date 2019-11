Cosenza, il ds Trinchera: "Il ciclo di Braglia non è finito"

© foto di Andrea Rosito

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro lo Spezia: “Per noi è un momento difficile, è giusto prenderci le nostre responsabilità. Di questi periodi ne abbiamo già attraversati in passato, non ci resta che andare avanti e rimanere compatti. La squadra ci teneva a regalare una soddisfazione ai tifosi. Ci dispiace per come è andata stasera. Tengo a sottolineare che siamo tutti con mister Braglia, a mio avviso il nostro ciclo non è finito. Purtroppo finora ci condannano i risultati, non entro nel merito degli altri episodi perché non vogliamo vittimizzarci. Siamo qui per lottare fino in fondo”, riporta il sito ufficiale del club.