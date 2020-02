Cosenza, il realismo di Braglia: “Altrove mi avrebbero già esonerato”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Fossi stato da un’altra parte mi avrebbero già esonerato”. Parla così in conferenza stampa Pietro Braglia, tecnico del Cosenza, analizzando la propria situazione dopo quattro sconfitte di fila e il terzultimo posto in classifica. “Sento la fiducia del club e devo ripagarla. Affrontiamo la prossima partita con la voglia che abbiamo dimostrato di avere già a Pescara. - continua Braglia soffermandosi poi sui nuovi arrivi – Sono arrivati ragazzi che hanno entusiasmo e sono pienamente soddisfatto, mi piace vedere l’atteggiamento giusto nella squadra e nei singoli. I nomi non contano, voglio vedere la sostanza. Schiavi? Ora è pronto per darci una mano. Non avrebbe senso intervenire sul mercato degli svincolati”.