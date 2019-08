Cosenza, il ritiro si conclude con un 7-0 alla Garibaldina

© foto di Andrea Rosito

Cala il sipario sul ritiro precampionato dei Lupi. Prima di lasciare San Giovanni in Fiore i ragazzi di mister Braglia hanno affrontato in amichevole la Garibaldina, compagine che milita nel campionato di Promozione calabrese. 7-0 il risultato finale in favore dei rossoblù. Di seguito il tabellino del match.

COSENZA: Perina (1′ st Saracco), Corsi (19′ st Idda), Idda (1′ st Tiritiello), Monaco (1′ st Capela), Legittimo (1′ st Salines), Broh, Kanouté, Sciaudone, Bittante, Moreo, Trovato (1′ st Bruccini). All. Braglia.

GARIBALDINA: Gualtieri, Taverna, Bonacci, Lepore, Mirabelli, Pascuzzi, Fazio, Gentile, Fabbricatore, Caruso, Hasan Kamel. A disp.: Aragona, Sesay, Coppola, Garofalo, Marasco, Talarico, Colosimo, Chiodo, Cittadino, Spadafora, Pascuzzi. All. Perrone.

ARBITRO: Cropanise di Rossano (Flotta – Cavallini).

MARCATORI: 3′ pt e 22′ pt Bittante, 5′ pt e 16′ st Sciaudone, 19′ pt Monaco, 20′ pt Broh, 9′ st Tiritiello.

NOTE: La gara si è giocata alle ore 17:00 sul terreno di gioco del “Valentino Mazzola” di fronte a circa 150 spettatori. Si sono disputati due tempi, rispettivamente da 35 e 30 minuti. Ammoniti: -. Angoli: 9-1 (pt 4-1). Recupero: 0′ pt; 0′ st.

