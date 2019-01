Il Cosenza avrebbe individuato in Vitale Damascan, classe ‘99, il rinforzo giusto per l’attacco dopo la cessione di Baclet alla Reggina. Il calciatore del Torino, come riporta Tuttosport, nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi in prestito fino a fine stagione nel club calabrese per maturare e crescere in un contesto più competitivo rispetto alla Primavera.