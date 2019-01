Cosenza, inserimento nella corsa al polacco Kupisz

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Cosenza va alla caccia di un esterno destro e si iscrive alla corsa per Tomasz Kupisz, classe ‘90 in uscita dall’Ascoli. Sul polacco c’è da tempo la Cremonese,che però ha chiuso per Danilo Soddimo nella giornata di ieri, oltre che Venezia e Carpi, ma i calabresi sembrano intenzionato a non lasciare nulla di intentato per regalare al tecnico Braglia un rinforzo importante e duttile potendo giocare in più posizioni adattandosi di conseguenza a moduli diversi. Lo riferisce Cosenzachannel.it.