Cosenza, Kanoutè già perno del centrocampo. Ma riscattarlo è costoso

© foto di Andrea Rosito

Dopo solo poche uscite il centrocampista Franck Kanoutè è già diventato un elemento imprescindibile del centrocampo del Cosenza non facendo rimpiangere quel Palmiero finito a Pescara dopo essere tornato al Napoli. Il senegalese classe ‘98 è arrivato in prestito con diritto di riscatto, ma come rivela Cosenzachannel il Pescara avrebbe inserito nell’affare una clausola di riacquisto del giocatore.

Questo potrebbe complicare i piani del club calabrese qualora dovesse decidere di acquistare il cartellino del giocatore, per il quale serve comunque una cifra importante che si aggira fra i 3,5 e i 4 milioni di euro. Praticamente il budget degli ultimi due stagioni e quasi il doppio di quanto sarebbe servito – 2 milioni . Per riscattare un anno fa Palmiero dal Napoli.