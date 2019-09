© foto di Andrea Rosito

Dopo il pareggio di Frosinone, Ben Lhassine Kone ha parlato ai microfoni di JonicaRadio: "Ci tenevamo, abbiamo risposto bene. Volevamo vincerla, ma non buttiamo tutto via - riporta TifoCosenza.it -. Dobbiamo essere uniti più che mai. I tifosi non mollano mai, dobbiamo ringraziarli. Li aspettiamo sabato col Venezia".