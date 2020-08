Cosenza, l’esterno mancino D’Orazio verso l’addio: non rinnoverà il contratto

Il Cosenza dopo l’esaltante cavalcata salvezza si appresta a salutare uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Si tratta di Tommaso D’Orazio, terzino mancino classe ‘90 autore di 23 presenze e due assist in questa stagione. Come riferisce Sky Sport il giocatore non rinnoverà il contratto con la società calabrese e sarà libero di accasarsi altrove a costo zero.