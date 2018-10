Cosenza, la bandiera Tatti: "Soffro nel vederlo così ma mi fido di Braglia"

© foto di Giuseppe Scialla

La bandiera di casa Cosenza, Tomaso Tatti, ha parlato alla Gazzetta del Sud del momento dei Rossoblù. "Ho festeggiato come un matto dopo la vittoria di Pescara che ha sancito la promozione e adesso soffro nel vedere i rossoblù in fondo alla classifica. Non è facile abituarsi a una nuova categoria – aggiunge Tatti – confido nelle qualità di un tecnico esperto come Braglia che saprà trovare la chiave giusta per ripartire, proprio come fece la scorsa stagione. Cosenza è una piazza molta esigente".