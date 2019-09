© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore del Cosenza Achraf Lazaar ha commentato così in sala stampa la gara persa contro il Lecce: “E’ la prima partita con questo gruppo, dobbiamo conoscerci meglio e compattarci, ma ho avuto già buone impressioni. Intanto sono contento di essere tornato in Italia e di vestire questa maglia. Per allenatori e giocatori ogni gara è importante che sia campionato o un’amichevole. Il Cosenza vuole fare bene”.