Cosenza-Lecce, i convocati di Corini: out Felici e Pierno

l tecnico Eugenio Corini ha convocato 24 giocatori per la gara Cosenza-Lecce, 5ª giornata del girone di andata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15:00. Non fanno parte del gruppo, gli indisponibili Listkowski, Rodriguez, Dubickas e i non convocati Felici e Pierno.

I CONVOCATI:

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

10. Falco

11. Adjapong

13. Rossettini

14. Stepinski

15. Monterisi

17. Dermaku

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Bjorkengren

24. Zuta

25. Gallo

27. Calderoni

32. Lo Faso

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis