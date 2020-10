Cosenza-Lecce, le formazioni ufficiali: Tachtsidis e Falco dal 1' tra i salentini

Si alza il sipario al "San Vito-Marulla" di Cosenza, che alle 16:00 sarà teatro del match valido per la 5^ giornata del campionato di B tra Cosenza e Lecce.

Tra le fila salentine, dopo le polemiche delle scorse settimane, spicca Tachtsidis in campo dal 1', ma la buona notizia per Corini arriva anche dal reparto avanzato: Falco, che pareva essere in dubbio, ce la fa e parte titolare con Coda. Torna titolare, ma siamo sul versante cosentino, capitan Corsi, schierato nei quattro di centrocampo; nel suo naturale ruolo di trequartista, si rivede Baez, a supporto del tandem Carretta-Petre.

Le formazioni ufficiali:

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Petrucci, Bittante; Baez; Carretta, Petre

LECCE: (4-3-3): Ferreita; Adjapong, Dermaku, Lucioni, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Majer; Paganini; Coda, Falco.