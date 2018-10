Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, tramite i canali ufficiali del club ha detto la sua su Gabriele Gravina, prossimo presidente della FIGC: "L’elezione del presidente federale è una grande occasione per il calcio italiano tutto ed è per questo motivo che dobbiamo restare tutti uniti noi presidenti di Serie B, e non solo noi. Il momento è decisivo ed è l’occasione per riformare il calcio del nostro paese, per affrontare tutti i problemi che da tempo sono sul tappeto: dalle infrastrutture alla riforma dei campionati, dalla giustizia sportiva alla sostenibilità. Credo davvero che Gabriele Gravina sia una persona capace ed in grado di fare tutto ciò, in assoluta libertà e autonomia e sono convinto che anche il presidente Balata e tutti i colleghi di Serie B possano condividere queste mie idee alla luce di temi e riforme da fare anche nell’interesse della Lega B. In nome del calcio italiano, dunque, del suo cambiamento, delle riforme che attendono da troppo tempo e delle necessarie mutazioni che devono intervenire dobbiamo sostenere tutti con convinzione Gabriele Gravina”.