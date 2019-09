Trasferta calabrese per il Livorno, che alle 21:00 affronterà il Cosenza nella 6^ giornata del campionato.

Classico 3-5-2 per la formazione di casa, mentre il Livorno cambia di nuovo, e opta per un 3-4-2-1 con Raicevic unica punta. Lieve turn over, comunque, anche per i lupi calabresi.

Le formazioni ufficiali:

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanoute, Greco, Sciaudone, Lazaar; Machach, Riviere.

Livorno (3-4-2-1): Zima; Di Gennaro, Bogdan, Boben; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Marsura; Raicevic.