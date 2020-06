Cosenza, Machach e Bahlouli in arrivo dalla Francia. Riviere, bisogna attendere qualche giorno

vedi letture

Il Cosenza si prepara al ritorno in campo e fra domani e dopodomani potrà riabbracciare Zinedine Machach e Mohamed Bahlouli che faranno ritorno dalla Francia, dove avevano passato il lockdown, per tornare ad allenarsi con i compagni. Servirà invece qualche giorno in più per rivedere in Calabria l'attaccante Emmanuel Riviere che ancora non ha trovato un volo per rientrare in Italia, ma che è sempre in contatto con la dirigenza. Lo riferisce Cosenzachannel.it