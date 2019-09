© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Con una nota ufficiale, il Cosenza comunica di aver chiuso la sessione di mercato con le ultime operazioni in entrata riguardanti l’ingaggio del centrocampista Leandro Greco, dell’esterno Achraf Lazaar e dell’attaccante Zinedine Machach. A ogni modo, non è probabilmente completato il reparto avanzato, ma il club fa sapere che, non avendo individuato il profilo confacente alle esigenze tecniche, valuterà nei prossimi giorni il mercato degli svincolati.