Cosenza, "Marulla" da preservare: in Coppa chiesta l'inversione di campo

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Un terreno da preservare, quello del "San Vito-Gigi Marulla", sottoposto nelle scorse settimane a lavori indispensabili per risolvere le problematiche relative al drenaggio: ecco perché il Cosenza dovrà rimandare l'esordio casalingo.

I lupi erano attesi per domenica tra le mura amiche, in occasione del Secondo Turno della Coppa Italia, ma per i motivi prima detti, il club ha richiesto l'inversione di campo, con il match - a eliminazione diretta - che si dovrebbe quindi giocare a Monopoli, avversario di turno.