Cosenza, Marulla: "Spero in una ripresa, ma non si può prescindere dalla sicurezza di tutti"

Diretta Instagram per il team manager del Cosenza Kevin Marulla durante la quale si è parlato anche della possibile ripresa del campionato dei Serie B. Ecco quanto evidenziato da TifoCosenza.it: “La speranza è quella che ogni club possa raggiungere i propri obiettivi, solo ed esclusivamente sul campo. È in quest’ottica, dunque, che auspico un ritorno al calcio giocato. Allo stesso tempo però, credo sia giusto sottolinearlo, soltanto qualora sussistano tutte le condizioni di sicurezza e di tutela della salute, imprescindibili per una ripartenza. Il faro che deve illuminare la via del ritorno alla normalità del paese, anche nel calcio, non può che essere quello della salute pubblica sopra ogni cosa. Massima fiducia nelle istituzioni governative e calcistiche, affinché riescano a trovare la soluzione migliore che salvaguardi tutti gli interessi e diritti “in gioco”. Nel caso in cui, peró, non fosse possibile attuare una ripresa perchè eccessivamente rischioso per la salute pubblica, mi auguro vengano assunte decisioni che tutelino gli interessi ed i diritti di tutte le componenti del sistema calcio.