© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cosenza in questa sessione di mercato invernale sembra intenzionato a bocciare quasi totalmente, e dopo appena sei mesi, quanto fatto in estate. In uscita infatti ci sono molti calciatori arrivati nella passata sessione dopo la promozione in Serie B: dal portiere Michele Cerofolini, ai difensori Armando Anastasio e Andrea Tiritiello passando per i centrocampisti Luca Verna, Andres Schetino e Ivan Varone fino ad arrivare a Matteo Di Piazza ed Enrico Bearzotti davanti. Per alcuni di questi si profila un ritorno alle società di appartenenza, mentre per altri un’avventura in Serie C (Verna al Pisa, Di Piazza fra Catania e Catanzaro e Bearzotti al Monza).

Al loro posto in terra calabrese dovrebbero arrivare quattro calciatori per aumentare il tasso tecnico della squadra e puntare alla salvezza. Secondo Cosenzachannel.it gli le priorità del Cosenza sono un centrocampista d’esperienza, un esterno destro a tutta fascia e una seconda punta di movimento. A questi potrebbe poi aggiungersi un portiere e qualche under di prospettiva per completare l’organico.