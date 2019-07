Cosenza, Moreo: "Qui per fare tanti gol: la società crede in me"

© foto di Giuseppe Scialla

Nuovo acquisto del Cosenza Riccardo Moreo, che, dopo l'esaltante stagione a Prato, dove ha messo a segno 20 gol di cui 18 su azione, intende rilanciarsi in Serie B. L’attaccante lombardo ha parlato attraverso i canali ufficiali del club:

"Si sta benissimo in Sila, sembra di stare al mare, il posto per il ritiro credo sia proprio l'ottimale. E ho trovato anche un gruppo unito che mi ha subito aiutato dal primo giorno, anche i compagni hanno subito mostrato piacere a conoscermi. Sono reduce da una bellissima annata, ringrazio tutto l'ambiente Prato, ho ritrovato il gol e sono felice: al Cosenza poi ho subito detto di si, ho trovato una società che crede in me come io credo in loro. Voglio far tanti gol, devo migliorare qualcosa ma sono qui per questo, ho una bellissima occasione che intendo sfruttare: non vedo anche l'ora di vedere i tifosi, voglio sentire il clima di questo stadio".