Cosenza, niente di grave per Asencio. Lungo stop per Kanoute

Una buona e una cattiva notizia per il Cosenza di Giuseppe Pillon atteso dal posticipo del turno di Serie B in programma lunedì in casa del Chievo Verona.

Gli accertamenti strumentali effettuati da Raul Asencio hanno evidenziato una semplice contrattura per l'attaccante spagnolo, non mettendo dunque a rischio la sua presenza al Bentegodi. Discorso diverso, invece, per Franck Kanouté: il centrocampista senegalese, si legge su Cosenza Channel - dovrà rimanere fermo a lungo a causa del problema muscolare lamentato a Venezia.